Neun Weingüter und eine Krönung: Weinmarkt der Ahr lockt Besucher an Pfingsten mit besonderem Programm

Am langen Pfingst-Wochenende steht der Marktplatz in Ahrweiler wieder ganz im Zeichen des Weinmarkts der Ahr. Der Ahrwein e.V. und die teilnehmenden Weingüter planen von Freitag, 17. Mai, bis Montag, 20. Mai, ein viertägiges Fest rund um den Ahrwein, der wie kein anderes Produkt für das Ahrtal steht.

Der Ahrwein wird in all seinen Facetten in Szene gesetzt und dem Publikum in gemütlicher Atmosphäre bei Musik, Tanz und Unterhaltung präsentiert. Radio RPR1 ist am Samstagabend mit der „RPR1 tanzt. 2000er Party“ zu Gast.

Ein Höhepunkt wird freitags die Wahl und Krönung der Ahrweinkönigin sein. „Unsere amtierende Ahrweinkönigin Katja Hermann und die Ahrweinprinzessin Merle Kurth haben einmal mehr gezeigt, dass diese Ehrenämter nicht nur die gesamte Weinwirtschaft der Ahr repräsentieren, sondern durch ihre Botschafter-Rolle für den Tourismus im Ahrtal nach wie vor immens bedeutsam sind“, erklärt Lukas Sermann, Vorsitzender des Ahrwein e.V. So wird es am Freitagabend, 17. Mai, um 19.30 Uhr spannend, wer in die Fußstapfen von Katja Hermann und Merle Kurth treten wird.

Probenpass bietet Einblicke in Weinangebot

Aus der Ahr-Winzerschaft nehmen neun Weingüter und Genossenschaften teil: die Dagernova Weinmanufaktur, das Weingut Maibachfarm, das Weingut Kurth, das Weingut Peter Kriechel, das Weingut Peter Lingen, das Weingut Stark-Linden, das Weingut Max Schell, die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr und die Jungwinzer Next Generation. Im Mittelpunkt stehen an allen Ständen die Burgunder: Ob samtige Spätburgunder, frische Blanc de Noir, spritzige Weiß- oder Grauburgunder oder fruchtige Frühburgunder, die an der Ahr eine Spezialität sind.

Für ein besonders umfangreiches Genusserlebnis, haben die Besucher die Möglichkeit, sich mit einem Probenpass durch die Welt der Ahrweine zu probieren. Bei jedem Weingut können Weinfreunde an allen vier Tagen jeweils bis 19 Uhr aus drei Weinen ihren Probewein auswählen. Tickets zum Preis von 19,80 Euro sind erhältlich unter ahrtal.de/weinmarkt-der-ahr. Die Tickets können vor Ort an den Glas-Ausgabestellen gegen den Probenpass eingelöst werden.

Neue Ahrweinkönigin wird gekrönt

An allen Tagen laden Gastronomiestände zum Schlemmen ein. Special-Guest wird erneut der „Wushi Club“ des Ahrweiler Hotels Rodderhof sein. Mit Sushi von GO by Steffen Henssler wird der Wushi Club, dieses Mal in Kooperation mit dem Weingut Sermann aus Altenahr, verschiedene Sushi-Rollen kreieren, die in Kombination mit den Ahrweinen ganz neue geschmackliche Kreationen bieten.

Das Programm bietet abwechslungsreiche Unterhaltung und startet am Freitag gegen 17.30 Uhr mit den „AhrTalenten“. Um 19.30 Uhr ist die feierliche Krönung der neuen Ahrweinkönigin und ihrer Ahrweinprinzessin geplant, die zuvor mit Fachwissen und Charme eine 40-köpfige Jury überzeugt haben. Die neuen Majestäten werden ein Jahr lang den Ahrwein und die Ahrwinzer regional und überregional vertreten. Anschließend lädt die Coverband „FarbTon“ zum Tanzen auf dem Marktplatz ein.

Buntes Musikprogramm an den Markttagen

Am Samstagnachmittag wird die frisch gekürte Ahrweinkönigin von 14 bis 15 Uhr eine Autogrammstunde geben. Ab 15 Uhr beginnt das Musikprogramm mit dem Duo „SaxOsing“. Am Abend ab 20 Uhr lädt RPR1 zur „RPR1 tanzt. 2000er Party“ und zum Mitsingen und -tanzen auf dem Festplatz ein.

Sonntags um 12 Uhr stellen die neue Ahrweinkönigin und die neue Ahrweinprinzessin auf der Bühne die teilnehmenden Weingüter und Genossenschaft vor, bevor um 14 Uhr die Coverbands „Skybagg“ und anschließend ab 19 Uhr „Rio5“ für tanzbare Songs aus Rock und Pop sorgen. Am Montag von 12 bis 16 Uhr spielt die Gruppe „Barlala“ für alle Freunde der sanfteren Töne. red