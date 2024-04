Plus Kreis Ahrweiler

Girls' and Boys' Day im Kreis Ahrweiler: Berufsorientierung jenseits aller Klischees

Von Judith Schumacher

i Bei den „Holzwürmern“ des Dernauer Betriebs Rönnefarth erklärt Schreinermeister Fabian Peters den 24 Mädchen und zwei Jungen das moderne Berufsbild des Schreiners. Foto: Judith Schumacher

Mädchen in der Werkstatt und Jungs als Erzieher? Immer noch herrschen Vorurteile hinsichtlich der Fähigkeiten von Frauen in klassischen „Männerberufen“ oder Männern in typischen „Frauenberufen.“ Eine frühe berufliche Orientierung jenseits aller geschlechtsspezifischen Klischees bietet der bundesweit angebotene Girls' and Boys' Day in regionalen Betrieben in Kooperation mit den Schulen.