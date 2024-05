Plus Koblenz Zivilcourage und Engagement werden belohnt: Michael Kaltenbach erhält Susi-Hermans-Preis Von Peter Karges i Dem diesjährigen Träger des Susi-Hermans-Preises, Michael Kaltenbach (unten, links), und seiner Frau Eva gratulierten bei der Verleihung in der alten Kirche in Güls (von links): Uwe Borgmeyer und Irmgard Hermans-Borgmeyer von der Suis-Hermans-Stiftung, Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, Petra Assenmacher und Stefanie Coppmeiers vom SkF sowie Hans-Jürgen Gutenberger, Treuhänder der Susi-Hermans-Stiftung. Foto: Peter Karges Vor allem um Menschen zu ehren, die sich im Stillen für andere ehrenamtlich engagieren, ist vor zehn Jahren der Susi-Hermans-Preis ins Leben gerufen worden. Lesezeit: 2 Minuten

In diesem Jahr erhielt Michael Kaltenbach, ehemaliger Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Koblenz, den Preis. In ihrer Laudatio würdigte Stefanie Coppmeiers, Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF), der die Preisverleihung ausrichtet, das vielfältige ehrenamtliche und aufopfernde Wirken von Michael Kaltenbach. So habe der 1949 in Mainz geborene Jurist sich schon vor einigen ...