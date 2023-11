Explosion der Energiepreise, Rekordinflation in den vergangenen Monaten, damit auch deutlich höhere Kosten für Lebensmittel und andere Güter, dazu andere Belastungen: Auch in Koblenz leiden viele Menschen unter hohen Ausgaben. Doch damit nicht genug: Im kommenden Jahr könnte die Stadt Steuern und Abgaben erhöhen. Ob das so kommt, wird der Stadtrat wohl kurz vor Weihnachten entscheiden.