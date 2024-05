Plus Löf

Freude beim SV Hatzenport-Löf: Leverkusener Bundesligaprofi Florian Wirtz schickt jungen Kickern signiertes Meistertrikot

Von Erwin Siebenborn

i Stolz präsentieren Jugendkicker des SV Hatzenport-Löf das handsignierte Trikot des frisch gebackenen Deutschen Fußballmeisters Florian Wirtz. Mit ihnen freuen sich auch SV-Vorsitzender Manfred Lietz (links) und der stellvertretende Jugendleiter Joachim Klein (rechts). Foto: Erwin Siebenborn

Fußballnationalspieler und Deutscher Meister Florian Wirtz hat ein handsigniertes Trikot an die Mosel geschickt. Auslöser war die Erinnerung in der RZ an ein Turnier in Löf, bei dem der damals Zehnjährige den Siegerpokal in die Höhe recken konnte.