RZ-Speeddating in der Seilbahn: Was Koblenzer Stadtratskandidaten für den Klimaschutz tun wollen

i Auf der neuen Sporthalle und der Kita in Asterstein hat die Stadt Koblenz großflächig Photovoltaikanlagen installiert. Städtische Liegenschaften mit PV auszurüsten ist eine von vielen Maßnahmen, die im Zuge des Klimanotstands in Koblenz umgesetzt werden sollen. Foto: Stadt Koblenz/Felix Müller

Der neue Stadtrat in Koblenz befindet sich im September 2019 noch in der Findungsphase, als er eine brisante Entscheidung trifft: Er ruft den Klimanotstand in Koblenz aus. Unter den Ratsfraktionen herrscht keinesfalls Einigkeit in dieser Angelegenheit. Bis heute ist der Notstand und sein Nutzen für den Klimaschutz umstritten. In unserem RZ-Speeddating haben wir die bei der Wahl antretenden Parteien gefragt, wie sie Klimaschutz in Koblenz umsetzen wollen und was das kosten darf.