Hunde sind hier ausdrücklich willkommen: In Kobern-Gondorf gibt es jetzt ein Hundecafé

i Das neue Café befindet sich in der Markstraße in Kobern-Gondorf. Foto: Viktoria Schneider

Hunde sind in Restaurants nicht gern gesehen, sehr zum Leidwesen vieler Besitzer. Gastronomen sorgen sich oft um die Hygiene oder das Benehmen der Tiere. In der Moselgemeinde Kobern-Gondorf sieht es seit vergangener Woche anders aus. Im neu eröffneten Hundecafé in der Marktstraße sind die Vierbeiner nicht nur gerne gesehen, sondern ausdrücklich erwünscht. Trotz starkem Regen und Hochwasser kamen Dutzende Menschen aus der Ortsgemeinde zur offiziellen Eröffnung am Samstag.