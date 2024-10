Plus Vallendar Berührender Friedensappell: Vallendarer Theater nimmt Krieg in Palästina in den Blick Von Winfried Scholz i Michael Morgenstern Foto: Michael Morgenstern „Ich werde nicht hassen“ heißt das Einpersonenstück, das an Allerheiligen in der Pallottikirche in Vallendar aufgeführt wird. Es basiert auf der Geschichte des palästinensischen Arztes Izzeldin Abuelaish aus Gaza, der bei einem israelischen Angriff mehrere Kinder verloren hat. Lesezeit: 3 Minuten

„Ein Friedensappell für den Nahen Osten“ steht auf dem Plakat, welches das Einpersonen-Theaterstück „Ich werde nicht hassen“ ankündigt. Es wird am morgigen Allerheiligentag in der Pallottikirche in Vallendar aufgeführt. Es basiert auf der Geschichte des palästinensischen Arztes Izzeldin Abuelaish aus Gaza. Er musste miterleben, wie am 16. Januar 2010, damals ...