Nach Esprit-Insolvenz: So geht es mit den Standorten in Koblenz, Mülheim-Kärlich und Andernach weiter

i Eine Passantin geht vor einer Filiale des Modekonzerns Esprit entlang. Das Unternehmen hat für seine Obergesellschaft, die Esprit Europe GmbH, sowie sechs weitere deutsche Töchter Anträge auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Düsseldorf gestellt. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Turbulente Zeiten bei Esprit: Am 17. Mai hat das Amtsgericht Düsseldorf ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für sieben Gesellschaften des Modeunternehmens angeordnet. Die Eröffnung der Insolvenzverfahren sei derzeit für den 1. August 2024 geplant, teilte das Unternehmen öffentlich mit. Für die Esprit-Stores im Koblenzer Löhrcenter und in Andernach sowie für das Esprit-Outlet in Mülheim-Kärlich stellt sich die Frage: Wie geht es jetzt weiter?