Mehr Aufenthaltsqualität in Gassen und auf Plätzen, mehr Schatten und Grün, Obere Löhr und Moselufer für Autos gesperrt: Die Koblenzer Innenstadt könnte sich in den nächsten Jahren deutlich verändern. Das Großprojekt ist nicht mal richtig gestartet, da gibt es bereits massive Kritik an einzelnen Vorhaben.