Plus Mayen/Tschyhyryn

Irgendwie ist der Krieg immer präsent: Wie Mayener und Ukrainer zueinanderfinden

Von Thomas Brost

i Die Stimmung ist trotz aller Begleitumstände gut, wenn sich Ukrainer und Deutsche virtuell treffen. Foto: Thomas Brost

Ganze 2200 Kilometer liegt Mayen von der ukrainischen Stadt Tschyhyryn entfernt – und dennoch kommen sich die Bürger beider Städte immer näher. Eine Partnerschaft in Zeiten des Krieges macht dies möglich – und die moderne Technik: Regelmäßig sehen sich Ukrainer und Mayener mithilfe von Videokonferenzen. Man ist sich mittlerweile vertraut. Und will das, was verbindet, den freiheitlichen Geist auf beiden Seiten beispielsweise, stärken. Und Projekte anschieben, die vor allem der ukrainischen Seite in der Not weiterhilft. Doch die Schatten des Krieges bleiben immer spürbar nahe.