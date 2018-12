Das Auto fährt, der Fahrer entspannt: Industrie arbeitet an Roboterwagen

Die Zukunft des Autofahrens hat längst begonnen: Busse verkehren in Berlin und Bayern testweise ohne Chauffeur, Volkswagen will im nächsten Jahr einen selbstfahrenden, mit der Umgebung vernetzten Golf auf die Piste schicken, auf der A 9 sind heute schon automatisierte Lkw in einer Karawane unterwegs, die per WLAN gesteuert wird. Nicht nur die deutsche Autoindustrie arbeitet mit Hochdruck an der Verwirklichung der Vision vom fahrerlosen Fahren. Bis es jedoch in Masse und Serie so weit ist, wird es noch viele Jahre dauern, müssen nicht wenige technische Probleme gelöst, rechtliche Fragen beantwortet werden.

Das Roboterauto mag ja für die meisten Bundesbürger eine utopische Vorstellung sein, doch bei deutschen Herstellern arbeiten schon Tausende Techniker und IT-Spezialisten an der schönen neuen Welt. Rund 52 Prozent ...

Lesezeit für diesen Artikel (711 Wörter): 3 Minuten, 05 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.