Hausbesetzer feiern heute vor der Tür

Aus unserem Archiv

Mainz

Das geplante Hoffest am Samstag ab 15 Uhr dürfen die Hausbesetzer in der Oberen Austraße 7 auf dem benachbarten Parkplatz feiern – die Stadtwerke haben das Areal zur Verfügung gestellt. Die Forderung von Stadtwerken und OB Ebling, das besetze Haus friedlich zu verlassen, bleibt bestehen. Ein Strafantrag ist in Vorbereitung.