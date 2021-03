Eine Amme versorgt und behütet Kinder, stellvertretend für deren Mutter. Die Amme in der gleichnamigen Wiener „Tatort“-Folge tut das auch, jedoch aufs Schlimmste: Sie tötet, um Kinder zu entführen und sie für sich zu haben, sie will in ihrer Wahnwelt eine Familie gründen. In diesen Seelenabgrund blickt der Zuschauer nach einer knappen Viertelstunde und kennt somit den Täter lange vor Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Moritz Krassnitzer).