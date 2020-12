Wien

Was ist ein Menschenleben wert, wenn man ganz unten angekommen ist? Und wer interessiert sich eigentlich für einen Mord an einem Obdachlosen? Fragen, die der Wiener Tatort „Unten“ aufwirft, der weitab vom Glanz der Metropole in grauen Vorstädten spielt und passend zur Weihnachtszeit mit einer Herbergssuche beginnt.