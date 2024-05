Warnblinker nur bei Gefahr – Recht: Unfall am Stauende

Am Stauende kommt es immer wieder zu Unfällen. Autofahrer sollten den nachfolgenden Verkehr warnen, müssen das in vielen Fällen sogar.

SP-X/Düsseldorf. Am Stauende müssen Autofahrer den Warnblinker anschalten, wenn Gefahr für den nachfolgenden Verkehr droht. Darauf weist die Rechtsschutzversicherung ARAG hin. Die Regelung entbindet Fahrer im nachfolgenden Verkehr aber nicht von der Aufmerksamkeitspflicht, wie ein Kläger vor dem Landgericht Hagen erkennen musste. Er war am Stauende auf einen Lkw aufgefahren, der seine Warnblinkanlage nicht aktiviert hatte. Die Richter sahen in dem konkreten Fall kein Verschulden des Truckers; der auffahrende Fahrer sei einfach unaufmerksam gewesen. (Az.: 1 O 44/22)

Holger Holzer/SP-X