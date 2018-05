Aufgewacht, die Sonne lacht – Im Gewächshaus herrscht während der warmen Jahreszeit emsiger Trubel

(epr) Jedes Jahr freuen wir uns nach einem langen, grauen Winter auf die warmen Monate. So wie wir Menschen blühen auch die Pflanzen auf, wenn die Sonne vom Himmel strahlt.

Ab Mitte Mai wird es endgültig trubelig im Garten, dann ist auch der letzte Bewohner eines Gewächshauses wieder zum Leben erwacht. Wenn die Eisheiligen vorüber sind, ziehen Beet- und Balkonpflanzen ins Freie und machen Platz für saisonale Köstlichkeiten wie Tomaten, Bohnen oder Gurken. Auch Melonen und Mango werden jetzt gepflanzt, damit sie in Kürze als erfrischender Snack gereicht werden können. Doch bevor es so weit ist, dürfen sie bei guter Pflege in Ruhe heranreifen. Dies gelingt ideal in einem Gewächshaus von WAMA. Ob klein oder groß, freistehend oder angelehnt – das Familienunternehmen bietet für jede Anforderung die passende Variante.

Was sie alle eint, sind extra viele Fenster zur Belüftung, eine stabile Aluminiumkonstruktion mit verwindungssteifen Profilquerschnitten sowie eine fachmännische Verglasung. So ausgestattet, kreieren sie ein perfektes Klima für Setzlinge aller Art und lassen im Nu ökologisch unbedenkliche Obst- und Gemüsesorten gedeihen. Wer es jetzt gar nicht mehr erwarten kann, in der Erde zu buddeln und schon bald die erste Ernte einzufahren, findet sein persönliches Gewächshaus unter www.wamadirekt.de.