Die Feuerwehrleute haben beim Ausrücken in die Neuwieder Straße in Richtung Bendorf nur noch eine eingeschränkte Sicht. Eine Werbetafel vor dem Feuerwehrhaus verhindert den notwendigen kompletten Einblick.

Foto: Andrea Fehr

Engers – Das Aufstellen von großen Werbetafeln betrachten der Ortsbeirat Engers und die Ortsverbände der Parteien mit zunehmender Skepsis und Kritik. Die letzten Errungenschaften der Werbetechnik haben nun das Fass zum Überlaufen gebracht: In der Alleestraße befinden sich inzwischen auf knapp 100 Metern insgesamt sechs dieser Tafeln. Noch kritischer ist die Lage an der Feuerwehrwache. Hier behindern die Tafeln die Einsicht der ausrückenden Fahrzeuge in die Neuwieder Straße.

Löschzugführer Karl-Heinz Busch ist wütend und kann diese Entscheidung absolut nicht nachvollziehen. „Ich wurde von Feuerwehrkameraden angerufen, als die Tafeln installiert wurden. Wir haben vorher nichts von diesen Plänen gewusst.“ Ein sofortiger Einspruch beim Bauamt, das die Genehmigung für das Aufstellen erteilte, blieb erfolglos. „Noch nicht einmal eine Intervention des Leiters des Amtes für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz hat etwas genützt.“

Die Befürchtung, dass es beim Ausrücken zu einem Unfall kommt, ist nicht aus der Luft gegriffen: An eben dieser Stelle stießen 1994 ein Feuerwehrfahrzeug und ein Pkw zusammen. „In der Folge musste eine Platane versetzt und die Randbepflanzung niedrig gehalten werden, um die freie Sicht in die Neuwieder Straße zu gewährleisten“, sagt Busch. Umso unverständlicher ist nun für ihn und den übrigen Ortsbeirat die Entscheidung, dort die beiden Werbetafeln aufzustellen. „Die Feuerwehr wurde im Vorfeld noch nicht einmal befragt, ob sie hier Probleme sieht.“

