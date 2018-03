TGM-Volleyballer gewinnen im Derby meisterlich

Der Meister der Volleyball-Regionalliga, die TGM Gonsenheim, gewann das vorletzte Saisonspiel gegen Eintracht Wiesbaden souverän und meisterlich mit 3:0 (28:26; 25:14 und 25:16).

Ab durch die Mitte: Letztlich feierten die TGM-Männer gegen die Wiesbadener Eintracht einen souveränen Sieg. Foto: Harry Braun

Schaulaufen – Der Meister der Volleyball-Regionalliga, die TGM Gonsenheim, gewann das vorletzte Saisonspiel gegen Eintracht Wiesbaden souverän und meisterlich mit 3:0 (28:26; 25:14 und 25:16).

Nach Anlaufschwierigkeiten im ersten Durchgang, als die Partie zunächst vor sich hinplätscherte ehe die Gastgeber doch noch den Dreh rausbekamen, strahlten die TGM-Männer in den folgenden Durchgängen sehr viel Spielfreude aus. Der Block stand zunehmend besser und obwohl Trainer Franz Schaus viel durchwechselte und allen Spielern im Derby Einsatzzeiten einräumte, war der Sieg für die Favoriten ungefährdet.

Dabei probierte die TGM bisher im Spiel nicht gezeigte Angriffskombinationen höchst erfolgreich aus. Diese neuen Optionen will der Meister künftig deutlich ausweiten, um so das eigene Offensivspiel für die Konkurrenz unberechenbarer zu machen. let

TGM Gonsenheim: Conrad, Fäth, Jann, Kipf, Kratschmer, Lasser, Lohmann, J. Schröder, S. Schröder.