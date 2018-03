2:1 in Immendorf: SG Nievern folgt TuS Gückingen in Runde vier

Kein Teaser vorhanden

Michel Metz (rechts) und der TuS Gückingen haben es am Dienstagabend gegen die SG Herdorf vorgemacht, die SG Nievern/Fachbach hat gestern beim TuS Immendorf nachgelegt.

Foto: Andreas Hergenhahn

Von Beginn an waren die Gäste hellwach, drückten dem Bezirksligisten aus der Staffel Mitte ihr Spiel auf. Das einzige Manko: Vorne fehlt einfach ein Knipser, dem wenige Chancen reichen. Wie es besser geht, demonstrierten die Immendorfer. Eine Möglichkeit, ein Tor – die Pausenführung, die den Spielverlauf auf den Kopf stellte, war perfekt. "Nach dem Tor haben wir aber den Schalter umgelegt und das Spiel endgültig an uns gerissen", war SG-Coach Wickert begeistert. "Während es Immendorf nur noch mit langen Bällen versucht hat, haben wir ein sehr gutes Kurzpassspiel aufgezogen." Doch das alte Leid blieb: bis in den Strafraum hui, im Abschluss pfui. Erst nach einer Stunde erlöste Florian Panny die SG Nievern, in der 75. Minute machte Routinier Stefan Driesch dann aus 20 Metern alles klar. "Ich bin sehr zufrieden", sagte Wickert. "Die Mannschaft hat sehr gut Fußball gespielt." ros