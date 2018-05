Während die Medenrunde in vollem Gange ist, in der die meisten nur zum Spaß und zur körperlichen Ertüchtigung spielen, hat eine 26-jährige Betzdorferin ein weiteres Etappenziel auf ihrem Weg in die Weltspitze des Frauentennis erreicht. Als aktuelle 490. der WTA-Weltrangliste hat Romy Kölzer die Top-500 geknackt, und auch im Doppel-Ranking steht sie mit Platz 385 zurzeit unter den besten 400 der Welt.

In den letzten Wochen schaffte Kölzer nicht nur bei mehreren mit 15.000 Dollar dotierten Turnieren in Italien, Griechenland und Portugal wiederholt gute Platzierungen in den Hauptrunden mit Halbfinalteilnahmen, sondern überstand ...

