Fortuna Düsseldorf erwartet sich von Marvin Ducksch Tore. Aus diesem Grund holten die Rheinländer den amtierenden Zweitliga-Torschützenkönig zu sich, und wenn der Ex-Kieler und St. Paulianer in der 1. Bundesliga ab August so weitermacht, wie er bei den ersten beiden Vorbereitungsspielen im Westerwald angefangen hat, dann dürfen sie in der Altbierstadt von einem Glücksgriff reden. Zweimal hatte er schon am Freitag gegen die Eisbachtaler Sportfreunde eingenetzt, drei Treffer legte der 24-Jährige gestern in Honigsessen gegen den VfB Wissen nach. Für seinen Hattrick beim 10:0 (7:0)-Erfolg über die Mannschaft von Trainer Walter Reitz brauchte der Angreifer vor 400 Zuschauern nur gut eine Viertelstunde zwischen der 5. und 23. Minute zum 0:1, 0:2, 0:3.

Auch die anderen Fortunen hatten nach einer kraftraubenden Woche inklusive kursierendem Magen-Darm-Virus beim Trainingslager am Wiesensee noch immer Lust auf Tore, was auf Kosten der Blau-Weißen ging. André Hoffmann (26.), ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.