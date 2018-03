Testspielserie endet heute in Sandhausen

Heute Abend um 18.30 Uhr: Letzte Prüfung des FSV Mainz 05 vor dem DFB-Pokalspiel – Bisherige Reservisten sollen sich beim Zweitliga-Aufsteiger SV Sandhausen zeigen und anbieten.

Eric-Maxim Choupo-Moting (Mitte), der gegen den FC Sevilla mit einer feinen Einzelleistung die Abwehr der Spanier plus Torhüter Diego Lopez überwand, wird beim Abschlusstest heute Abend in Sandhausen wahrscheinlich eher einen Kurzauftritt erhalten.

Foto: Bernd Eßling

Mainz – Sechs Tage vor dem ersten Pflichtspieltermin der neuen Spielzeit bestreitet der FSV Mainz 05 seine zehnte und definitiv letzte Testbegegnung dieser ungewöhnlich langen Saisonvorbereitung.

Allerdings: Konkrete Hinweise auf Aufstellung und Taktik für die erste Runde im DFB-Pokal am Sonntag in Koblenz gegen den Oberligisten SG Roßbach/Verscheid soll die heutige Partie nicht liefern.

Der Test am Abend (18.30 Uhr) im Hardtwaldstadion beim Zweitligisten SV Sandhausen dient vielmehr dem Zweck, den 05-Profis, die zuletzt nicht die ganz langen Einsatzzeiten in den Vorbereitungsspielen hatten, eine weitere Gelegenheit zu geben, sich vor dem Saisonstart noch einmal zu zeigen und anzubieten.

Ohne die Nationalspieler

Und zwar in einem Test auf gutem Niveau bei einem starken Gegner. Denn Zweitliga-Aufsteiger SV Sandhausen hat bereits zwei Begegnungen im Ligabetrieb hinter sich und überraschte am Wochenende mit einem 1:1 beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. Weil die Badener bereits am Freitagabend in Köln spielten und ihr Pokalspiel gegen Energie Cottbus erst am kommenden Montagabend austragen, kam auch deren Trainer Gerd Dais dieser Termin mit den 05ern äußerst gelegen.

Thomas Tuchel muss auf eine Reihe von Nationalspielern verzichten, die international unterwegs sind. In Sandhausen sollen heute Abend die zum Einsatz kommen, die beim 3:3 gegen den FC Sevilla eingewechselt worden waren. Eventuell müssen einige Profis wie Marco Caligiuri, Eric-Maxim Choupo-Moting und Nicolai Müller trotz ihres 75-Minuten-Einsatzes gegen die Spanier erneut ran. Der 05-Trainer überlegt zudem, die Sechser-Position mit einem Spieler aus der eigenen U23 aufzufüllen, da alle zentralen Mittelfeldspieler der Profis auf Reisen sind.

Das könnte folgende Startelf der 05er ermöglichen, die Tuchel wie zuletzt mindestens eine Stunde lang ins Rennen schicken wird:

Karius (Wetklo) – Pospech, Svensson, Bell, Diaz – Caligiuri, Malli – Risse, Ede, Saller – Ujah.

Zwei Remis zum Auftakt

Der SV Sandhausen muss auf seine Langzeitverletzten Tim Danneberg und Marcel Kandziora, sowie das Duo David Ulm und Nico Klotzverzichten. Die Mannschaft aus der Nähe von Heidelberg wurde mit zwei Punkten Vorsprung vor dem VfR Aalen Meister der Dritten Liga und startete mit zwei Unentschieden (gegen den FSV Frankfurt und in Köln) in seine erste Zweitligasaison.

Von den Spielern ist natürlich Daniel Ischdonat in Mainz bestens bekannt. Der Torwarttrainer, der zurzeit selbst zwischen den Pfosten steht, spielte von 2007 bis 2009 am Bruchweg. Die Mannschaft hat inzwischen ein paar gestandene Zweitligaprofis in ihren Reihen: Timo Achenbach, der Abwehrspieler, spielte früher in Fürth und in Aachen. Sören Halfar war beim SC Paderborn und in Burghausen aktiv. Fabio Morena war lange Abwehrchef des FC St. Pauli.

Im Mittelfeld spielt der frühere Osnabrücker Nicky Adler und auch der Ex-Kaiserslauterner Kristjan Glibo, der auch beim SV Wehen Wiesbaden gespielt hat. Im Angriff vertraut Trainer Gerd Dais auf den Ex-Paderborner Frank Löning und auf Regis Dorn. Der 32-jährige Franzose, der beim 1:1 in Köln kurz vor Schluss dem Neuling den Punktgewinn rettete, spielte einst in der Bundesliga für den SC Freiburg, war später bei Kickers Offenbach und Hansa Rostock aktiv.

Jörg Schneider