Zwei völlig unterschiedliche Auftritte legten die Bezirksliga-Volleyballerinnen des VBC Ediger-Eller hin: Bei ihren ersten beiden Saisonspielen in der heimischen Bremmer Grundschulhalle verloren die Moselaner zunächst glatt gegen die TG Trier mit 0:3 (17:25, 10:25, 17:25), um sich dann im Anschluss gegen den VfL Kesselheim zu steigern und mit 3:0 (30:28, 25:14, 25:21) zu gewinnen. In der Partie gegen den Fünften Trier (Foto, links) musste Trainer Sebastian Schmitt noch mitansehen, wie seine Mannschaft nicht so häufig am Trier Block vorbeikam.

In dieser Szene funktionierte das, Veronika Schmitz (Nummer 4) bugsierte das Spielgerät an der TG-Akteurin vorbei, Susanne Schmitz (Nummer 12 ) und Monika Mertens (Nummer 7) beobachten sie auf dem ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.