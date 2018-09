Ein erfolgreiches Comeback legte die Volleyball-Männermannschaft des Schulsportvereins Gymnasium Heinzenwies (SSVGH) hin. Acht Jahre nach dem letzten Aufschlag in der Schulsporthalle feierte das reanimierte Team um das (Spieler-)Trainertrio Manuel Scherer, Sebastian Scherer und Mirko Hellwig vor 30 begeisterten Zuschauern in heimischer Halle ihre beiden ersten Siege in der Rheinhessenliga. Bestehend aus aktuellen und ehemaligen Heinzenwies-Schülern und ergänzt durch drei „Externe“ diente die erste Partie gegen die SG UNS Rheinhessen II als Aufwärmmatch unter Wettbewerbsbedingungen. Das klare 3:0 (25:15, 25:6, 25:14) wurde in erster Linie dazu genutzt, den jungen Talenten Julian und Paulin Meigen, Arvid Kammann und Timo Späth erste Matchpraxis im Aktivenbereich zu verschaffen. „Einige der Jungs spielen erst seit wenigen Monaten wettkampfmäßig Volleyball, die kommen eigentlich aus anderen Sportarten. Wir wollten sehen, was sie drauf haben, und was wir gesehen haben und wöchentlich im Training sehen, stimmt uns sehr optimistisch für die Zukunft“, begründete Manuel Scherer seine Startaufstellung.

Das zweite Spiel gegen die TGM Mainz-Gonsenheim IV, eine gemischte U16- bis U20-Rheinhessenauswahl, bot dann alles, was Volleyball zu einem faszinierenden Sport macht: gefühlvolle Zuspiele, krachende Schmetterschläge, unüberwindbare Blocks, akrobatische ...

