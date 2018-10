Viertes Spiel, zweiter Sieg und Sprung auf Platz fünf: Die Oberliga-Volleyballerinnen der SG Neuwied/Andernach haben einen sehr erfolgreichen Wochenendausflug ins Saarland unternommen. Beim 3:2 (11:25, 25:20, 25:19, 19:25, 15:13) in Heusweiler gegen Gastgeber proWin Volleys TV Holz II bewies das junge Team vom Rhein erstaunliche Nervenstärke. „Wir sind zwar immer noch in der Lernphase, aber die Mädels lernen auch richtig schnell“, sagte Trainer Willi Dauer. „Nach so kurzer Zeit ist da schon viel Harmonie und Verständnis auf dem Feld zu sehen, wir sind auf einem super Weg.“

Die beachtliche Lernfähigkeit seiner Spielerinnen zeigte sich nun binnen einer Woche. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen den TV Düppenweiler ging es gegen Holz erneut in den Tiebreak – und diesmal schnappte ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.