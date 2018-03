TTF Oberwesterwald feiern zwei Staffelsiege

Durch einen 8:6-Auswärtssieg im letzten Saisonspiel beim VfL Dermbach sicherte sich die vierte Tischtennis-Jugend der TTF Oberwesterwald die Staffelmeisterschaft in der 2. Kreisklasse-Jugend.

Damit steigt das Team in der Frühjahrsrunde 2018 in die 1. Kreisklasse auf. Zum erfolgreichen Team gehören die Gebhardshainer (von rechts) Lukas Hartstang, Noah und Gian-Luca Heinzmann und aus Elben Nick Scholl (links). Es fehlt Niklas Laufer. Mit diesem Erfolg krönt die Jugend-Abteilung der Tischtennisfreunde mit zwei Staffelsiegen (1. und 2. Kreisklasse) und einer Vizemeisterschaft (3. Kreisklasse) eine erfolgreiche Herbstrunde 2017 und gehört zu den Topvereinen in der Region Westerwald-Nord. Foto: TTF Oberwesterwald