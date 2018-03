Grenzauer zweifeln und hadern zu sehr

„Es gibt da so ein Sprichwort“, sagte TTC-Cheftrainer Dirk Wagner nach einem Spiel, das so verheißungsvoll begonnen hatte und so ernüchternd endete. „Sieger zweifeln nicht. Zweifler siegen nicht.“ Seine Mannen hatten nach einer spektakulär herausgespielten 1:0-Führung gegen den 1. FC Saarbrücken in der Tat zu viel gezweifelt und gehadert. Und so wartet der Tischtennis-Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau nach dem 1:3 gegen die Saarländer weiter auf den dritten Saisonsieg.

So bejubelte Kirill Gerassimenko seinen Fünfsatz-Sieg gegen den erfahrenen Bojan Tokic, mit dem er die Grenzauer Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Danach gab es für die Brexbachtaler allerdings nichts mehr zu feiern, der 1. FC Saarbrücken gab keinen Satz mehr ab.

Foto: Wolfgang Heil

0:1 und 1:2 nach Sätzen hinten, dann Matchball gegen sich im vierten Durchgang – Kirill Gerassimenko lag im ersten Match des Tages gegen den formstarken Bojan Tokic eigentlich immer zurück. Zu selten ging die ausgegebene Taktik des Trainers auf. „Wir wollten das Spiel von Tokic kaputt machen“, sagte Wagner. „Es war klar: Kommt Tokic ans Laufen, dann reicht die derzeitige Form von Kirill nicht für einen Sieg.“ Doch dann, nach dem zweiten Satzausgleich, passierte das, worauf der Trainer gehofft hatte. „Tokic verlor plötzlich die Peilung.“

In Zahlen las sich das so: 6:11, 11:7, 4:11, 13:11 und 11:9 für den jungen Kasachen, der seit der Trennung von Kou Lei Grenzaus Nummer eins ist. Die Siegerpose von Gerassimenko ließ erahnen: Da könnte heute etwas gehen, wenn die anderen vielleicht in ihren Partien ein bisschen was an Punkten einsammeln. „Bei aller Freude über den Sieg, das Match war nicht so stark von Kirill. Er hat sich zwar reingekämpft, aber er hat mir auch zu viel gezweifelt und gehadert“, sagte Wagner.

Nun denn, die Führung war da. Wenngleich man mit dem postwendenden Ausgleich rechnen musste, der dann auch prompt so von den Saarländern eingespielt wurde. Patrick Franzsika war erst am Vorabend von der internationalen Bühne zurückgekehrt, hatte ein Turnier in Ungarn gespielt und bekam es in seiner ersten Partie mit Grenzaus Jörg Schlichter zu tun. Der Stand-by-Mann, seit Kou Leis Demission feste Größe im Kader, zeigte erneut, dass er (noch) sehr genau weiß, wie es geht. Oftmals fehlten in den Ballwechseln nur Nuancen, die in der Summe aber eben den Unterschied ausmachen. Der deutsche Nationalspieler setzte sich in drei Sätzen durch (11:7, 12:10, 11:5).

Gehofft hatten die Gastgeber auf einem Einzelsieg an Position drei. Die Gäste waren ohne den Portugiesen Tiago Apolonia und ohne Patrick Baum angereist, setzten dafür Tomas Polansky aus dem Zweitligateam ein. „Ich war mir nicht sicher, wie gut er in Form ist“, sagte Saarbrückens Trainer Slobodan Grujic. „Er hatte zuletzt nicht so regelmäßig trainieren können.“ Dafür zeigte er eine beeindruckend konstante Leistung gegen einen Constantin Cioti, der überhaupt nicht an seine Darbietung von Bremen anknüpfen konnte, wo er den TTC in Führung gebracht hatte. Der Rumäne fand beim 9:11, 7:11 und 2:11 keinerlei Zugriff auf den Gegner. „Vielleicht war der Druck für Costa zu groß“, vermutete Wagner. „Er musste sein Match gewinnen und hat dieser Herausforderung nicht standgehalten. Auch er hat zu viel nach Ausreden gesucht. So kannst du kein Spiel gewinnen.“

Der Rückstand machte auch Gerassimenko die Arme schwer. Der Kasache kam in seinem Einzel gegen Patrick Franziska, den er auf internationaler Bühne auch schon geschlagen hat, überhaupt nicht zurecht. Der Grenzauer verlor sang und klanglos mit 8:11, 1:11 und 1:11. „Wenn du zu sehr haderst, kannst du in der Bundesliga eben nicht gewinnen. Das hat sich heute wieder gezeigt“, resümierte der TTC-Cheftrainer.

Grenzau – Saarbrücken 1:3

Gerassimenko – Tokic 6:11, 11:7, 4:11, 13:11, 11:9; Schlichter – Franziska 7:11, 10:12, 5:11; Cioti – Polansky 9:11, 7:11, 2:11; Gerassimenko – Franziska 8:11, 1:11, 1:11.