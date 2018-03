Hampl: Die Mischung ist klasse

Vom 14. bis 21. Januar geht auf dem Koblenzer Oberwerth in der CGM-Arena das ATP-Challenger-Tennisturnier Koblenz Open über die Bühne – und Turnierdirektor Heiko Hampl zeigt sich sehr zufrieden mit den bisherigen Meldungen.

Foto: Sportsbruder UG

„Für uns ist es sehr erfreulich, dass Ernests Gulbis sicher kommen wird. Er verzichtet auf Australien und gibt sein Debüt in Koblenz. Gulbis galt immer als schlampiges Genie. Er hat in letzter Zeit sehr unterschiedlich gespielt, aber in Wimbledon letzte Saison mit dem Sieg über Juan Martin Del Potro ein Glanzlicht gesetzt“, freut sich Hampl auf den lettischen Spieler, der im Jahr 2014 auf dem zehnten Platz der Weltrangliste stand.

Auch der topgesetzte Russe Andrey Kuznetsov (Nummer 107) kommt nach Koblenz. Er stand 2017 schon an Position 45 und gewann unter anderem im schwedischen Bastad gegen Pablo Carreno Busta (10) und Diego Schwartzman (26). Auch Simone Bolelli und Nicola Kuhn starten in Koblenz; und nach einer Wildcard nachgefragt hat der Deutsche Dustin Brown, zurzeit Nummer 125 der Weltrangliste.

Hampl: „Die Mischung des Feldes ist klasse. Auf den 17-jährigen Nicola Kuhn freue ich mich schon sehr, genauso wie auf Jan Choinski und Benny Hassan, die sich beide im vergangenen Jahr stark verbessert haben.“

Sind Sie zufrieden mit den Meldungen, Herr Hampl?

Dass Ernests Gulbis sicher kommen wird, freut mich natürlich, auch das Andrey Kuznetsov kommt. Er stand dieses Jahr schon an Position 45. Gulbis bereitet sich zurzeit auf Teneriffa mit Dominic Thiem und Philipp Kohlschreiber auf die Saison vor. Die Mischung des Feldes ist klasse, Nicola Kuhn, die Lokalmatadore Jan Choinski und Benny Hassan. Benny hat in vier Monaten 700 Plätze gut gemacht und steht nun schon an Position 530. Ich freue mich auf das Turnier.

Alle anderen potenziellen Teilnehmer fliegen zunächst zur Qualifikation der Australian Open?

Korrekt. Es wäre natürlich schön, wenn von den deutschen Startern Dustin Brown, Yannick Maden, Oscar Otte und Matthias Bachinger einige den Weg wieder zu uns finden. Und dass der diesjährige Champion Ruben Bemelmans seinen Titel verteidigt. Drei bis sechs von den direkt für unser Hauptfeld qualifizierten Spielern werden die Qualifikation für Melbourne wohl schaffen. Und denen gönnen wir es natürlich auch. Immerhin erhalten sie dort 50 000 australische Dollar bei einer Erstrunden-Niederlage. Alle anderen kommen zurück. Dazu sind sie auch von der ATP verpflichtet.

Wie schaut es im Doppel aus?

Wie schon bei der ersten Austragung zeichnet sich ab, dass wir eine top besetzte Doppel-Konkurrenz haben werden. Da liegt der Termin eben sehr günstig, weil die Australian Open keine Qualifikation für das Hauptfeld im Doppel ausspielen. Das Niveau bei unserer Koblenz-Open-Premiere war fantastisch, knapper kann ein Finale ja auch kaum ausgehen mit einem 13:11 im Champions-Tiebreak.

Dann sind Sie rundum zufrieden?

Auf jeden Fall. Einen Spieler wie Gulbis bekommt man nicht jedes Jahr, das ist schon etwas Besonderes. Und dass die Youngster Nicola Kuhn und Marvin Möller in der Lage sind, die arrivierten Profis mehr als nur zu ärgern, davon bin ich überzeugt. Das Salz in der Suppe sind Jan Choinski und Benny Hassan. Es ist schon außergewöhnlich, dass zwei Profis aus der Region mit dieser Spielstärke teilnehmen. Sie sind beide noch nicht am Ende ihrer Entwicklung, sodass sie auch perspektivisch eine Rolle für das Turnier spielen.

Dann spielen die beiden Lokalmatadore vor vollem Haus?

Mit dem Tennisverband Rheinland haben wir ein gemeinsames Projekt gestartet. Am Dienstag, dem 16. Januar, gibt es einen Vereinstag, an dem jeder Verein im Tennisverband Rheinland vier Karten gratis erhält, je zwei für Erwachsene und zwei für Jugendliche. Das Angebot haben inzwischen fast 150 Vereine angenommen, sodass Jan und Benny hoffentlich beide an diesem Tag ihr Auftakteinzel bestreiten und kräftig angefeuert werden. Ich denke, da brennt die Luft in der Arena.

Wie laufen die weiteren Vorbereitungen?

Wir sind so weit im Plan, aber es ist uns schon bewusst, dass irgendetwas Unvorhergesehenes passieren wird. Das gehört zu einem Event auch dazu. Wir haben uns zwei mobile Plätze angeschafft, damit wir in Zukunft unabhängiger von Mietangeboten sind und auch mal ein Showevent im Sommer an einem besonderen Ort durchführen können.

Sehen Sie das Turnier auf einem guten Weg, um sich langfristig etablieren zu können?

Das wird man erst nach dem Turnier sagen können. Das zweite Jahr hat zumindest in den Bereichen, die liefern mussten, wie zum Beispiel das Sponsoring, keine Enttäuschung gebracht. Die Anforderungen seitens der ATP steigen aber letztlich jedes Jahr, sodass man immer am Ball bleiben muss.

Tickets und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.koblenz-open.de