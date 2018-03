TuS hält TV Welling auf Distanz

Der TuS Bannberscheid hat seinen zweiten Tabellenplatz in der Handball-Rheinlandliga mit einem 28:21 (14:9)-Heimsieg gegen seinen hartnäckigsten Verfolger TV Welling gefestigt und sich für die Hinrundenniederlage revanchiert.

„Ein großes Lob an die Mannschaft, wir haben sehr gut im Kolletiv gespielt und hatten mit Sylvia Sonntag und Sina Seel zwei starke Torhüterinnen“, war TuS-Spielertrainerin Melanie Knapp sehr zufrieden.

Bis zum 8:8 nach einer Viertelstunde verlief die Begegnung völlig ausgeglichen, doch dann gelang den Westerwälderinnen ein letztlich vorentscheidender 6:0-Lauf zum 14:8 gegen die Gäste aus der Eifel, die in dieser Phase zwölf Minuten lang ohne Torerfolg blieben. Welling gab zwar nicht auf, kam aber in der zweiten Hälfte lediglich zweimal bis auf drei Treffer heran (18:15 nach 40 Minuten, 21:18 nach 48 Minuten), in Gefahr geriet der Bannberscheider Heimsieg in Siershahn aber nicht mehr.

„Wir haben immer einen kühlen Kopf behalten, uns von der sehr offensiv und körperbetont spielenden Wellinger Abwehr nicht beeindrucken lassen und wenig Fehler gemacht“, benannte Melanie Knapp wichtige und entscheidende Faktoren. gh

TuS Bannberscheid: S. Sonntag, Seel – Kohns (9), Kohn-Bolze, Knapp (6), Eichmann (5/2), Schlapp (1), Haberstock (7), Sitzen, Reichmann, Adzija, V. Sonntag.