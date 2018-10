Nur ein Wimpernschlag fehlte der HSG Bad Ems/Bannberscheid II in der Verbandsliga Ost zur Überraschung gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter TV Moselweiß. Ein erfolgreicher Freiwurf in letzter Sekunde brachte dem Primus dann doch den 30:29 (16:13)-Erfolg auf der Insel Silberau ein. „Doofer kann es echt nicht laufen. Der Ball geht der Abwehr durch die Finger, wird gleich zweimal abgefälscht und trudelt dann in unser Tor“, schilderte HSG-Trainer Andreas Klute die allerletzte Szene einer überaus spannenden Partie. „Ein Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen“, befand der Kemmenauer, der kurzfristig auf Marcel Driesch (Bänderriss) und Sebastian Heinz (Magen-Darm-Grippe) verzichten musste. Wie aber sein Mini-Aufgebot den Moselweißern alles abverlangte, verdiente höchsten Respekt.

„Wir haben uns auch von Rückständen nicht aus der Bahn werfen lassen und ein Spiel auf Augenhöhe abgeliefert. Moselweiß wurde zwischenzeitlich hektisch, weil wir konzentriert weitergespielt haben“, lobte Klute, der ...

