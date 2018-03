Bannberscheider Frauen drehen nach der Pause auf

In der Handball-Rheinlandliga hat der TuS Bannberscheid sein Heimspiel gegen den HSC Schweich nach einigen Anlaufschwierigkeiten letztlich überaus deutlich mit 33:17 (14:10) gewonnen und den Rückstand auf den erstmals patzenden Tabellenführer TV Engers auf drei Punkte verkürzt.

Die junge Hannah Schlapp, hier beim Torwurf, steuerte sechs Treffer zum deutlichen 33:17-Heimsieg des TuS Bannberscheid gegen den HSC Schweich bei.

Foto: Michelle Saal

„Mit dem Endresultat bin ich natürlich zufrieden, mit der ersten Halbzeit aber nicht“, bilanzierte TuS-Spielertrainerin Melanie Knapp. „Da waren wir in der 5:1-Verteidigung nicht konsequent genug und haben vorne zu viele klare Chancen ausgelassen.“

Knapp stellte in der Pause auf eine 6:0-Deckung um und forderte eine Reaktion ihrer Mannschaft – und die kam eindrucksvoll in Form eines 15:2-Laufs in den ersten gut 20 Minuten der zweiten Hälfte. „Da hat die Mannschaft den Hebel umgelegt, das ist uns in den vergangenen Jahren nach verschlafenen Anfangsphasen meist nicht gelungen, wenn der Schlendrian erst mal drin war in unserem Spiel.“

Besonders dankbar waren Melanie Knapp und ihre Mannschaftskameradinnen Torhüterin Sina Seel, die nach einer Erkrankung während der Woche das Tor hütete und damit eine Vakanz verhinderte, da Sylvia Sonntag an einer Fußverletzung laboriert und diesmal nicht einsatzfähig war. gh

TuS Bannberscheid: Seel – Kohns (6), Kohn-Bolze (1/1), Knapp (6), Eichmann (5), Gerlach (1), Schlapp (6), Haberstock (2), Sitzen (3), Reichmann, Adzija (3).