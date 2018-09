Den TuS Holzheim II erwartete die TG Rüsselsheim als Gegner bei ihrem Auftaktspiel in der Bezirksoberliga im Diezer Sportzentrum in der Handball-Bezirksoberliga. Da die erste Welle der Ardecker infolge der Verlegung ihrer Landesliga-Premiere gegen den TSV Griedel aber spielfrei war, nutzte der TuS die satzungskonforme Gelegenheit, mit nahezu der ersten Garnitur aufzulaufen. Dass unter diesen Umständen mit dem am Ende doch deutlich ausgefallenen 35:27 (16:15)-Erfolg die Punkte mit auf die Holzheimer Kirmes genommen und ausgiebig gefeiert werden konnten, überraschte nicht wirklich.

Rund 40 Minuten lang taten sich die Gastgeber allerdings schwer gegen die forsch auftretende Turngemeinde, der heuer in der Bezirksoberliga einer der oberen Tabellenplätze zugetraut werden kann. „Da konnten wir ...

