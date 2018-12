Der Test, wie es um die Stabilität der Holzheimer Landesliga-Handballer bestellt ist, kam am Samstagabend im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der HSG Wettenberg nach 20 Minuten. Mit 7:11 lag der TuS zu diesem Zeitpunkt gegen den Tabellenletzten hinten, Maximilian Schenk hatte gerade einen Siebenmeter verworfen und Simon Giebenhain eine Zeitstrafe kassiert. Im zurückliegenden Jahr wären bei den Ardeckern in dieser Phase vermutlich nicht selten die Felle davongeschwommen, aber diesmal bestanden die Rot-Weißen die Prüfung mit Bravour. Just in dieser brenzligen Situation ging genau zur rechten Zeit ein Ruck durch die Sieben von der Ardeck, die mit vier Toren in Folge ausglich, kurz drauf beim 11:12 (24.) letztmals hinten lag und das Feld am Ende als verdienter 31:25 (16:14)-Sieger verließ.

„Die Mannschaft hat inzwischen an Sicherheit und Stabilität gewonnen. Wir haben im Angriff einige Sachen im Repertoire, die funktionieren und auf die wir uns verlassen können“, atmete Trainer Christian Bittkau ...

Lesezeit für diesen Artikel (418 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

