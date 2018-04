„Und übrigens: Das Statement zur 26:28 Niederlage gegen den TSV Griedel war das letzte, das ich gegeben habe. Mir ist von Vereinsseite soeben, unmittelbar nach Spielende, mitgeteilt worden, dass ich nicht mehr Trainer des TuS Holzheim bin.“ Die Pflichtaufgabe, die Spielanalyse, erledigte Thomas Scherer zwei Spieltage vor Saisonende routiniert wie immer, obwohl sich der nun Ex-Coach des TuS Holzheim schwer tat, den persönlichen Schlag in den Hintergrund zu drängen. Man merkte ihm an, dass ihm in der lapidaren Mitteilung des Vorstandes schwer verdauliche Kost serviert worden war. Eine Kost, bei deren Zubereitung er vor und in den Augen der 200 Zuschauer auch selbst die falschen Gewürze gewählt hatte. Spät, viel zu spät reagierte Scherer zum Beispiel mit dem Einsatz von vier frischen Kräften, die in Moritz Rompel, Davin Nink, Laurin Moos und Lennard Hien auf der Zuschauertribüne auf ihren möglichen Einsatz gewartet hatten.

Holzheim: Linke, – Nink, Moos, Rompel, Giebenhain (4), Lazzaro, Koch (3), Dettling (1), Grandpierre, Schenk (4), J.-E. Wolfgram (6/4), Baum (4), Friedrich, Schwarz (3/3), Becker (1). Griedel: Schindowski, Bonn – Siek ...

