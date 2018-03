Welling muss erneut nach Trier reisen

In der Handball-Rheinlandliga reist der TV Welling am Sonntag zum zweiten Mal binnen sechs Wochen an die Mosel zum Auswärtsspiel beim Aufsteiger DJK/MJC Trier (17 Uhr). Grund ist der kuriose Spielabbruch Ende November. Seinerzeit tropfte Kondenswasser vom Dach auf den Hallenborden, die Unparteiischen sahen nach 41 Minuten die Sicherheit der Aktiven gefährdet, nachdem zuvor versucht worden war, durch permanentes Wegwischen des Wassers die Partie zu Ende zu bringen.

Beim eigenen Nette-Cup hat der TV Welling (schwarz-weiße Trikots) Spielpraxis gesammelt, am Sonntag geht es in der Rheinlandliga weiter.

Foto: Walz

Der Abbruch erfolgte damals sehr zum Unmut der mit 27:17 klar führenden Gastgeber, wobei sich alle Beteiligten einig waren, dass letztlich die Sicherheit aller Spieler und der Schiedsrichter vorgeht. Aus dem lästigen Umstand, erneut weit fahren zu müssen, möchten Wellings Trainer Achim Adams und seine Mannschaft nun aber eine Chance machen. „Wir konnten ja auch nichts für den Abbruch, selbst wenn er uns nun die Chance gewährt, uns für den damals so schwachen Auftritt in Trier zu rehabilitieren. Genau das wollen wir jetzt aber tun, denn so schwach dürfen wir kein zweites Mal auftreten,“, so der TVW-Trainer.

Als Mutmacher für eine deutliche Leistungssteigerung in Trier dient dabei der eigene Nette-Cup der Wellinger, bei dem sie Ende Dezember starke Leistungen gegen starke Konkurrenz zeigten. Adams: „Wir waren – wie es so schön heißt – sehr griffig. Beim Nette-Cup hat mir unsere Abwehrarbeit, auf die es in Trier ankommen wird, sehr gut gefallen. Außerdem haben wir vorne unsere Angriffskonzeptionen gut und sicher durchgespielt. Die Mannschaft hat gesehen, dass wir auch gegen Mannschaften mit hohem Rheinlandliga-Niveau mithalten können, wenn wir aggressiv und mutig, aber auch diszipliniert spielen.“ Als einen starken Gegner nimmt Adams auch den Neuling aus Trier wahr, der zwar nur einen Platz (8.) vor dem eigenen Team steht, dabei aber mit 9:7 Zählern gegenüber den Maifeldern (5:13) die deutlich bessere Zwischenbilanz vorzuweisen hat: „Die Aufgabe wird sicher nicht leichter als beim letzten Mal, zumal die Trierer wahrscheinlich mit etwas Wut im Bauch antreten. Aber wir wollen uns ja weiterentwickeln und können durch einen guten und couragierten Auftritt den nächsten Schritt tun.“ htr