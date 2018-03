Barthel freut sich über ein rundum gelungenes Spiel

Das spielfreie Wochenende ist dem HV Vallendar augenscheinlich sehr gut bekommen. In der Konrad-Adenauer-Sporthalle auf dem Mallendarer Berg bezwang die Mannschaft von Trainer Christoph Barthel die HSG Völklingen deutlich und in der Höhe verdient mit 34:27. Für den HVV war es der erste Oberliga-Erfolg im zweiten Spiel des neuen Jahres. In der Tabelle hält Vallendar mit dem siebten Sieg die Saarländer weiter auf Abstand. Derweil hat der TV Mülheim beim TV Offenbach 23:23 gespielt.

HV Vallendar. HSG Völklingen 34:27 (17:13)

Im Mittelblock der Vallendarer Abwehr teilte Dominik Stein (vorn) gut aus, vorn am Kreis musste er dafür auch einiges einstecken – der HVV setzte sich im Heimspiel gegen die HSG Völklingen 34:27 durch.

Foto: Wolfgang Heil

Sehr zufrieden zeigte sich HVV- Trainer Christoph Barthel: „Die im Training erarbeiteten Umstellungen haben gut gefruchtet. Die Mannschaft hat sich sehr konzentriert und aggressiv gezeigt und hatte das Spiel nach etwa 20 Minuten gut unter Kontrolle. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen.“ Barthel hatte seine Defensive umgebaut und ließ mit einer 6:0-Formation agieren. Jonas Strüder und Dominik Stein bildeten den sehr beweglichen Mittelblock. Offensiv stand das Spiel in der Kleingruppe im Vordergrund, wovon Kreisläufer Oliver Lohner immer wieder profitieren sollte. Der Vallendarer Kapitän erzielte in den ersten sieben Minuten vier der fünf Vallendarer Treffer. Am Ende war Lohner auch bester Feldtorschütze mit acht Treffern.

Die Völklinger Rückraumakteure Niklas Hoff und Niklas Louis hielten ihre Mannschaft im Spiel. Die Anfangsviertelstunde bot viel Spannung, der HVV war aber bereits knapp im Vorteil. Beim 10:8 (15.) nahmen die Gäste ihre erste Auszeit, was so etwas wie der Startschuss für eine starke Vallendarer Phase sein sollte. Bis zur Halbzeit wurde der Vorsprung auf vier Tore ausgebaut – 17:13.

Nach dem Seitenwechsel spielte der HVV weiter mutig nach vorne, und nach dem 21:17 (38.) mussten die Gäste endgültig abreißen lassen. Der Mittelblock mit Strüder und Stein stand gut, Torhüter Björn Boinski parierte einige Male stark, und vorne wurden die Chancen sicher verwertet oder zumindest ein Siebenmeter herausgeholt. Diese warf Linkshänder Christian Offermann traumwandlerisch sicher. Der Rechtsaußen verwandelte alle seine acht Versuche von der Linie. Abgerundet wurde die gute Leistung von Offermann durch fünf weitere Treffer aus dem Feld bei sieben Versuchen.

Vom 21:17 setzte sich der HVV auf 28:19 (48.) ab und sorgte damit bereits für die Entscheidung. In den Schlussminuten konnte viel rotiert werden – Kilian Graulich konnte bei den Hausherren nach einem halben Jahr Abstinenz sein Comeback feiern. „Ein rundum gelungener Spieltag“, freute sich Barthel. „Der Sieg hätte am Ende sogar noch höher ausfallen können. Die 6:0-Abwehr bleibt auch in den kommenden Wochen sicherlich eine gute Option.“

Vallendar: Burgard, Boinski; Baldus (4), Lohner (8), Hertz, Schaub (1), Gutfrucht (3), Busse (4), Strüder, Stein, Offermann (13/8), Woods, Schleier, Graulich (1).

TV Offenbach – TV 05 Mülheim 23:23 (12:11)

Es war ein Hin und Her mit einer spannenden Schlussphase: Die Gastgeber glichen die Partie 40 Sekunden vor dem Ende aus, Mülheim vergab im Anschluss noch die Siegchance. Max Zerwas hatte die Partie mit einem Treffer nach 76 Sekunden eröffnet – und doch erwischten die Offenbacher den besseren Start. Der TV 05 agierte nämlich im Angriff zu hektisch. Beim 6:3 für Offenbach nach zwölf Minuten nahm Mülheims Trainer Hilmar Bjarnason die erste Auszeit. Sein Team trug danach den Rückstand wieder ab und konnte zum 9:9 (26.) ausgleichen. Ein Siebenmetertreffer brachte dem TVO dennoch die knappe Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel waren die Mülheimer die etwas agilere Mannschaft. Verdienter Lohn: In der 42. Minute besorgte Arthur Glaubez mit dem 18:17 die zweite Mülheimer Führung des Spiels. Die Partie schien nun gänzlich in Richtung der Gäste zu kippen, die ihren Vorsprung bis zur 54. Minute auf 21:18 ausbauten.

Doch zu viele Einzelaktionen des TV 05 brachten Offenbach zurück ins Spiel. Vier Treffer in Folge brachten den Hausherren die erneute Führung. Mülheim überwand die Schwächephase durch ein Tor von Kreisläufer Philipp Schwenzer zum 22:22. Zerwas setzte den Führungstreffer 64 Sekunden vor dem Ende drauf. Es folgte Offenbachs Treffer zum 23:23, ehe Lukas Helf nur noch einen Freiwurf herausholte; aber es blieb beim Unentschieden. „In der Kabine haben ich nur hängende Köpfe gesehen. Wir hätten uns die Drei-Tore-Führung nicht mehr nehmen lassen dürfen. Immerhin steht unterm Strich nach zwei Niederlagen ein Auswärtspunkt“, sagte Bjarnason. Lutz Klattenberg

Mülheim: Zelter, Winkel; Hommen (1), Freimuth, Zerwas (5/2), Helf (3), Lebernegg, Dahmen (4), Vogt (1), Rieder, Glaubez (1), Langen (2), Backes (4), Schwenzer (2), Wallura.