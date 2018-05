Die SG Vorderhunsrück ist raus aus dem Rennen um den letzten freien Platz in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel. Die Heimelf verlor auch ihre zweite Partie in der Relegation zum Kreis-Oberhaus verdient – dieses Mal vor 240 Zuschauern in Sabershausen mit 0:3 (0:1) gegen die SG Eifelhöhe Beuren. Dass es überhaupt zu dieser Partie kam, ist den Geschehnissen rund um die Bezirksliga Mitte geschuldet. Nachdem sich abends zuvor der TuS Kirchberg völlig überraschend vom SV Anadolu Spor Koblenz bei seiner 2:3-Heimniederlage düpieren ließ, stellt der Kreis Hunsrück/Mosel mit der SG Niederburg und der SG Mengerschied zwei Direktabsteiger in die A-Klasse. Somit war klar: Die SG Eifelhöhe Beuren muss als Viertletzter der abgelaufenen A-Liga-Runde in der Relegation ran.

„Das wär schon was anderes gewesen, ein Rückspiel gegen Laudert hier nächsten Mittwoch, quasi als Endspiel. Das hätte sich der halbe Vorderhunsrück angeschaut“, trauerte SGV-Trainer Alexander Blatt nach dem Spiel ...

Lesezeit für diesen Artikel (451 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

