Vom SV Gonsenheim nach Waldalgesheim: SVA verpflichtet einen Seibersbacher

Vor einem Jahr war der Kader des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach so etwas wie ein Verschiebebahnhof. Neun Spieler hatten sich abgemeldet, drei Zugänge waren gezählt worden. In diesem Jahr ist zum Stichtag 1. Januar das krasse Gegenteil zu vermelden. Verstärkungen gibt es keine, allerdings sind auch nur drei Abgänge zu verzeichnen.

SVA-Geschäftsführer Hans-Joachim-Blum freut sich auf den Zugang des SV Alemannia Waldalgesheim. Foto: SV Alemannia Waldalgesheim

Der Vertrag von Ivo Tsurev war bereits Anfang Dezember aufgelöst worden. In der Woche vor Silvester kam dann der Wechselwunsch von Torwart Marco Seyfert hinzu, der die Chance beim Regionalligisten TSV Schott Mainz beim Schopfe greifen wollte. Zudem hat sich Sinan Aydin satzungskonform abgemeldet. „Das haben wir so besprochen und frühzeitig abgewickelt“, erklärte Eintracht-Trainer Patrick Krick. Das heißt aber noch nicht, dass Aydin auch wechselt. Der Torwart schaut sich an seinem neuen Wohnort Frankfurt um, ob er dort einen Verein findet. Sollte das nicht der Fall sein, kann es gut sein, dass er offiziell zur Eintracht zurückkehrt und im Notfall aushilft.

Auf der Zugangsseite tat sich aktuell nichts mehr. „Wir wollen mit dem derzeitigen Kader die restlichen Spiele angehen“, sagte Krick, der auch einen späteren Transfer ausschließt. Rein theoretisch können ja Spieler, die sich bereits bei ihrem alten Verein abgemeldet haben, bis zum 31. Januar noch verpflichtet werden. Das Gerücht, die Eintracht würde sich mit dem ehemaligen Karadeniz-Trainer Arlind Mulaj verstärken, verneinte Krick: „Arlind wird definitiv nicht zu uns wechseln.“

Trainingsauftakt bei der Eintracht ist übrigens in der nächsten Woche. Am 14. Januar steht dann die Futsal-Kreismeisterschaft in der Konrad-Frey-Halle auf dem Vorbereitungsprogramm. „Das wird unser letztes Hallenturnier sein. Eines, das wir aber sehr ernst nehmen. Unser letzter Sieg dort liegt vier Jahre zurück. Das sollten wir ändern und werden mit der stärksten Formation antreten“, erläuterte Krick.

Kurz vor dem Jahreswechsel hat es auch eine erste Gesprächsrunde zwischen dem Trainerduo Krick/Dimitri Mayer und der Vereinsführung gegeben. „In den nächsten 14 Tagen werden wir noch einmal sprechen und dann sicher ein Stück weiterkommen“, erklärte Krick. Eine Vertragsverlängerung wäre keine große Überraschung. Schließlich ist Krick schon seit sieben Jahren bei der Eintracht, und alles deutet darauf hin, dass er seine Zelte nicht abbrechen wird.

Bei Hassia Bingen geht es es derzeit sehr ruhig zu. „In meiner Funktion als Sportlicher Leiter hatte ich vor Silvester keinerlei Arbeit“, berichtete Nelson Rodrigues, in Doppelfunktion auch Trainer. Kein Wunder, als Tabellenzweiter gibt es wenig Grund, etwas an der Kaderzusammensetzung zu ändern.

Anders sieht das bei Alemannia Waldalgesheim aus. Die Rheinhessen hinken in der Tabelle ihren Erwartungen hinterher. Das galt auch für Sturmtalent Christoph Bittner, der nur selten eingesetzt wurde und nun zurück zu seinem Heimatverein TuS Rheinböllen gewechselt ist. Abgemeldet hat sich auch Eray Öztürk, der erst Ende August zur Alemannia gewechselt war, aber nur zu Kurzeinsätzen kam. Sein Wechselziel ist unbekannt.

Auf der Zugangsseite ist den Alemannen ein Hammer gelungen. Jannik Kern aus Seibersbach hat sich den Waldalgesheimern angeschlossen. Er war bis zu einer Verletzung beim Oberligisten SV Gonsenheim Stammspieler. Der Aufwand wurde für ihn in Mainz aber zu groß. „Wir sind super-glücklich, dass sich Jannik für uns entschieden hat. Er ist eine richtige Verstärkung“, sagte SVA-Geschäftsführer Hans-Joachim Blum über den Stürmer, der beim 1. FC Kaiserslautern in der A-Junioren-Bundesliga ausgebildet wurde.

Von unserem Redakteur Olaf Paare