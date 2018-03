Vor dem Landesliga-Spitzenspiel des VfR Baumholder beim SV Steinwenden am Sonntag (15 Uhr) schweifen die Gedanken im Westrich schonmal elf Monate zurück. Damals, im April 2017, bot der VfR seine vielleicht beste Leistung der letzten Jahre überhaupt und überrannte den SV Steinwenden beim 3:0-Sieg regelrecht. „Natürlich habe ich nochmal auf dieses Spiel hingewiesen“, verrät Sascha Schnell, der Baumholderer Trainer. Positive Bilder im Kopf sollen die VfR-Spieler beflügeln, nachdem das 1:1 gegen die SG Hüffelsheim am vergangenen Wochenende für leichte Ernüchterung gesorgt hatte. Eigentlich war der Plan, mit einem Heimsieg in die beiden Spitzenspiele in Steinwenden und beim TSC Zweibrücken zu gehen. „Wir haben deshalb im Training am Dienstag mal ein bisschen länger gesprochen und vereinbart, wie wir die Spiele in der restlichen Saison angehen wollen. Ich habe das als unheimlich positiv empfunden“, verrät Schnell.

Heraus kam dabei Folgendes: „Wir wollen wirklich von Spiel zu Spiel denken, uns immer auf die nächsten 90 Minuten konzentrieren, gerade, weil wir jetzt alle Brocken vor uns haben“, sagt ...

