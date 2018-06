Jeweils viermal vier und acht Fehlerpunkte, einmal derer neun, zehn und zwölf, dazu zwei entnervte Aufgaben – die Zuschauer des abschließenden S*-Springens beim Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Niederneisen mussten sich am Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein auf der herrlich gelegenen Anlage an der Aar eine Zeit gedulden, bis der erste Reiter die 15 Sprünge des Normalparcours, inklusive zweifacher und dreifacher Kombination, fehlerfrei gemeistert hatte. Dann kam Kai Schaffner, der seinem Pferd Delano B unter dem Applaus der Besucher fünf lobende Klapse auf die linke Seite schenkte, nachdem der Vierbeiner auch das letzte Hindernis sauber überwunden hatte. Und Schaffner sollte nicht zum letzten Mal an diesem Nachmittag den Beifall der Pferdesportfreunde genossen haben. Rund eine halbe Stunde später blieb er auch in der Siegerrunde der besten Fünf aus dem ersten Durchgang strafpunktfrei und sicherte sich den ersten Platz in der Verbandsgemeinde Hahnstätten.

Mit Schaffners sauberem Ritt nahm die Konkurrenz an Fahrt auf. Hatten sich zuvor unter anderem Siegesanwärter wie Nadine Deußer vom RFV Kirberg und der international erfolgreiche für den RFV Elz ...

