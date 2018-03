Lange Unterzahl wird EHC Neuwied zum Verhängnis

Gefühlswelt und Fan-Dank in einem Satz: „Nach einer Niederlage in die Kurve zu gehen und Gänsehaut zu haben – das schafft nur ihr.“ Christian Neumann, Verteidiger des Neuwieder EHC „Die Bären“ 2016, machte kurz nach Mitternacht via Facebook klar, in welcher Stimmung er den Derby-Freitag hinter sich ließ.

War trotz der Niederlage im Spitzenspiel beim Erzrivalen EG Diez-Limburg mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: Neuwieds neuer Trainer Daniel Benske.

Foto: EHC Neuwied

Knapp eineinhalb Stunden vorher standen die Neuwieder Eishockeyspieler mit dem Ertönen der Schlusssirene in der Eissporthalle am Diezer Heckenweg zwar als Verlierer des Nachbarschaftsduells in der Regionalliga West bei der EG Diez-Limburg fest, aber die zahlreich mitgereisten EHC-Anhänger bewiesen mit stehenden Ovationen das richtige Gespür für die Leistung der Bären. Mit 4:5 (2:1, 1:3, 1:1) zogen sie beim Tabellenführer den Kürzeren, doch die Art und Weise, wie sich die Deichstädter bei den Rockets präsentiert hatten, machte Lust auf mehr. Allein die Tatsache, dass der Underdog aus Diez und Limburg dem ewigen Platzhirsch Neuwied in der Region rund Mittelrhein zwischen den bedeutenden Eishockeystandorten Frankfurt und den Rang in der laufenden Saison bislang abgelaufen hat, kann und wird den Bären und ihren Fans nicht egal sein. Drei von vier Spielen gegen Diez verlor Neuwied in der Hauptrunde, zudem kam nach einer Auswärtsniederlage und einem Unentschieden auf eigenem Eis auch noch das Halbfinal-Aus im Wettbewerb um den Rheinland-Pfalz-Pokal gegen die Hessen.

„Wir haben super gespielt“, brauchte Neuwieds Trainer Daniel Benske dennoch nur vier Worte, um die Leistung seines Teams zu bewerten, das ohne den gesperrten Torjäger Martin Brabec und Robin Schütz auskommen musste. Auf der anderen Seite fehlten dem ehemaligen Neuwieder und aktuellen Diezer Trainer Arno Lörsch Marijus Maier, Julian Grund, Ville Kärkäs, Steve Themm und Dennis Stroeks – trotzdem gab es bei den Rockets keine freie Zeile auf dem Spielberichtsbogen. Mit den beiden Nachverpflichtungen der vergangenen Woche sowie Bad Nauheimer Unterstützung mit Förderlizenzspielern standen 22 Mann zur Verfügung.

Die Bären knüpften nahtlos an ihre engagierten Leistungen der zurückliegenden Wochen an, fuhren jeden Check zu Ende, liefen den Gegner früh an und stellten die Gastgeber damit vor einige Probleme. Folglich gingen die Gäste im ersten Drittel verdient mit 2:0 in Führung. Deion Müller setzte den ersten ernsthaften Schuss auf Torwart Constantin Schönfelder auf Anhieb unter die Latte (4.), und Michael Jamieson erhöhte per Bauerntrick auf 0:2 (13.).

Das war ein perfekter Start des EHC, der zudem die geballte Offensivpower der Raketen mit Joey Davies, Matthew Fischer und Konstantin Firsanov so gut aus dem Spiel nahm, wie es eben ging und es kaum eine andere Mannschaft in dieser Saison bislang geschafft hatte. Wann immer möglich, versuchte Benske Tobias Etzel, Sven Schlicht und Müller gegen die erste EGDL-Reihe aufs Eis zu schicken und traf damit eine prima Entscheidung. Die Tore zum Ausgleich gingen nicht von ungefähr auf die Konten anderer Spieler. Emanuel Grund, genauso wie Nikolai Varianov erst am Donnerstag nach Diez gewechselt, verkürzte in der 16. Minute, und André Bruch egalisierte nach einem Solo entlang der Bande in der 30. Minute zum 2:2. Neuwied ließ das nicht lange auf sich sitzen. Nur anderthalb Minuten später holte Dennis Schlicht die Führung zurück.

Die schließlich spielentscheidende Situation ereignete sich nach 36:08 Minuten auf der linken Seite im Diezer Verteidigungsdrittel: Der EHC-Angreifer Moritz Schug trifft Kevin Schophuis, dabei landet der Ex-Lauterbacher in der Bande, wird später mit Halskrause und auf der Trage vom Eis geschoben, während Schiedsrichter Sascha Westrich den Gästespieler mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe zum Duschen schickt. Der Unparteiische sprach wegen eines Fouls mit Verletzungsfolge die große Strafe aus, die später für Diskussionsstoff sorgte, weil Schophuis im letzten Drittel wieder voller Tatendrang mitmischte.

Westrich vermerkte den Umstand in einem Zusatzbericht. Nur das konnte der Referee aus Ludwigsburg-Poppenweiler zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, sodass die EGDL eine fünfminütige Überzahlsituation erhielt und in dieser Phase die Partie für sich vorentschied. „Wir haben leider die Ordnung verloren“, haderte Benske. Firsanov glich in der 40. Minute zum 3:3 aus, und die Bären sollten noch nicht mal mit dem Remis zum zweiten Mal in die Kabine gehen, weil zwei Sekunden vor der Pause Philipp Maier das Ergebnis drehte. Noch immer mit einem Mann mehr auf dem Eis, erhöhte Fischer auf 5:3 (41.).

„Aber wir haben großes Herz gezeigt“, kommentierte der EHC-Coach die starke Endphase seines Teams, das den Unterzahlschock nicht an sich heranließ und bei gleicher Mannschaftsstärke wieder den besseren Eindruck hinterließ. Müller hatte in der 50. Minute den Anschlusstreffer auf der Kelle. Der fiel, als Stephan Fröhlich in Überzahl einnetzte (57.). „Wir hätten das Ding auch genauso gut gewinnen können. Auch wenn wir klasse gespielt haben, ärgert mich diese Niederlage“, fand Benske. Worte, die er im Kabinengang sprach, nachdem es seitens mehrerer EGDL-Verantwortlicher geheißen hatte, ein offizielles Trainergespräch würde an diesem Abend nicht stattfinden und bevor die Gastgeber später die offizielle Darstellung wählten, Benske habe an der Pressekonferenz nicht teilgenommen. „Ich hätte durchaus etwas zu sagen gehabt“, wunderte sich der 36-Jährige im Nachhinein.

Diese offensichtlich dann doch abgehaltene Pressekonferenz hätte beinahe erst später auf der Tagesordnung gestanden: Andreas Wichterichs Strahl von der blauen Linie verpasste nämlich nur ganz knapp das Ziel – es wäre das 5:5 gewesen und hätte möglicherweise die Verlängerung in einem Spiel bedeutet, das alle Erwartungen erfüllte, und hinten heraus auch Inhalte bot, die mit den Fäusten geklärt wurden: Dennis Schlicht und Pierre Wex kannten bei ihrem beherzten Fight keine Hemmungen, Tobias Etzel und Philipp Maier hatten ebenfalls eine Meinungsverschiedenheit, und der wiedergenesene Schophuis wollte es mit dem Ex-Diezer Marco Herbel aufnehmen.

„Das war ein Vorgeschmack auf die Play-offs“, zeigte sich Neuwieds Manager Carsten Billigmann angetan von der intensiven Spielweise seiner Mannschaft. „Man hat heute deutlich gemerkt, dass die Diezer weich sind, wenn man konsequent auf den Mann geht. Wir werden diese Gangart beibehalten, und ich bin überzeugt davon, dass wir so noch unsere Erfolge haben werden.“ red/han

EG Diez-Limburg: Schönfelder (Haseloff) – Löwing, Schophuis, Ansink, Krämer, Emanuel Grund – Niestroj, Davies, Bruch, Fischer, Firsanov, Wex, Flemming, Philipp Maier, Mainzer, Böhm, Kail, Martaller, Varianov, Langer, Rost.

EHC Neuwied: Köllejan (Schaffrath) – Pering, Hellmann, Neubert, Dennis Schlicht, Wichterich, Morys, Neumann – Fröhlich, Sven Asbach, Kley, Jamieson, Müller, Hohmann, Herbel, Sven Schlicht, Etzel, Hamann, Schug.

Schiedsrichter: Sascha Westrich (Ludwigsburg-Poppenweiler).

Zuschauer: 1089.

Strafminuten: 12 +Disziplinarstrafe gegen Firsanov – 21 + Disziplinar-strafe gegen Dennis Schlicht + Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Schug.

Tore: 0:1 Deion Müller (4.), 0:2 Michael Jamieson (13.), 1:2 Emanuel Grund (16'.) 2:2 André Bruch (30.), 2:3 Dennis Schlicht (31.), 3:3 Konstantin Firsanov (40.), 4:3 Philipp Maier (40.), 5:3 Matthew Fischer (41.), 5:4 Stephan Fröhlich (57.).