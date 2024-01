„Leere Hand“ statt laute Motoren: Über 1000 Karatekämpfer am Nürburgring

Am und um den Nürburgring herrscht an den Tagen um den Jahreswechsel für gewöhnlich Ruhe. Sollte man eigentlich meinen. Das gilt aber nur für den Motorsport. Denn in der Ring-Arena finden am Samstag nicht weniger hitzige und spannende Duelle statt als sonst auf dem Grand-Prix-Kurs oder auf der Nordschleife. Das internationale Karate-Turnier „Rhein Shiai“ lockt zum mittlerweile fünften Mal in Folge die Freunde dieser asiatischen Kampfsportart in die Eifel.