Erfolg im Kickboxen: 16-jähriger Deniz Ciftci aus Simmern wird in Kanada Weltmeister

Im beeindruckenden Seven-Chief-Sportkomplex im kanadischen Calgary hat die Weltmeisterschaft der Vereinigung WKU World im Kickboxen stattgefunden. Die WM lockte Kämpferinnen und Kämpfer aus 21 Nationen an, insgesamt stellten sich 1822 Teilnehmer der Herausforderung – mittendrin der 16-jährige Deniz Ciftci.

Gold bei der WM in Kanada, da gratulierte auch der deutsche WKU-World-Präsident Klaus Nonnemacher dem Simmerner Deniz Ciftci. Foto: Tatjana Jäger

Der Simmerner Shodan-Gym-Kämpfer qualifizierte sich in den Disziplinen Kick Light und Pointfighting für die WM. Im Kick Light besiegte Ciftci Caleb Carson aus den USA und zog ins Finale gegen den Nordiren Brodie Lowry ein. Hier zahlte sich das harte Training in Thailand aus, Ciftci ließ seinem Kontrahenten keine Chance und durfte sich über die WM-Goldmedaille in seiner Konkurrenz freuen.

Im Pointfighting eliminierte Ciftci in den Vorkämpfen einen US-Amerikaner und dann einen Waliser. Im Halbfinale musste er sich aber einem Mexikaner geschlagen geben, durfte sich jedoch über die Bronzemedaille freuen. Ciftci leistete in Kanada Außergewöhnliches und hat sich auf internationalem Boden etabliert. Weitere Erfolge auf der großen Bühne dürften nicht lange auf sich warten lassen. red