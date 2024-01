Sportlich und wirtschaftlich ein neuer Maßstab – dazu mit besten Aussichten, in Zukunft einmal ein (noch) bedeutenderes internationales Turnier an diesem Standort auszutragen: Die fünfte Auflage des „Sen5 Rhein Shiai“-Turniers am Nürburgring mit rund 1000 Kämpferinnen und Kämpfern und 148 Vereinen aus 19 Nationen war für den ausrichtenden Verein Sen5 aus Mayen ein voller Erfolg.