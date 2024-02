Plus Essen-Kettwig Große Freude beim Creuznacher Ruderverein: Schlussspurt sichert Marlene Dilk Gold Der Creuznacher Ruderverein stellt eine Deutsche Meisterin. Marlene Dilk gewann die Goldmedaille bei den deutschen Meisterschaften im Indoor-Rudern. Von Olaf Paare

Die Titelkämpfe wurden im deutschen Ergometer-Tempel in Essen-Kettwig ausgetragen. Auf einer großen Bühne treten die Athleten dabei über Renndistanzen auf verschalteten Ruderergometern gegeneinander an. Insgesamt waren sage und schreibe 723 Sportler am Start. Ein atemberaubender Schlussspurt Marlene Dilk musste gleich als Erste der CRV-Teilnehmer ran und hatte große Konkurrenz. Sie trat bei ...