Plus Holzappel/Oschersleben Tourenwagen Junior Cup: Nach erstem Sieg ist Cedric Fuchs aus Holzappel der Gejagte Von Jürgen Hahn i Erster Cup-Sieg und Gesamtführender im ADAC Tourenwagen Junior Cup: Der Saisonauftakt für den 18-jährigen Cedric Fuchs aus Holzappel hätte in Oschersleben wahrlich nicht besser gelingen können. Foto: Markus Toppmöller Erneut ein Saisonauftakt, der schöner nicht hätte geplant werden können. Nach Platz drei im Samstagsrennen gewann Cedric Fuchs in der Motorsportarena Oschersleben am Sonntag erstmals einen Lauf zum ADAC Tourenwagen Junior Cup. Lesezeit: 2 Minuten

Nach dem ersten von sechs Renn-Wochenenden in Belgien, den Niederlanden und Deutschland führt der 18-jährige Holzappeler, der für den AMC Arzbach startet, zudem erstmals die Cup-Wertung an. „Mega, ich wollte auch letztes Jahr in meiner Premierensaison schon mal ein Rennen gewinnen und jetzt hat es funktioniert. Es ist ein sehr ...