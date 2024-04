Plus Kreis Bad Kreuznach

TuS Winzenheim kurz vor der Meisterschaft: Ürün wechselt in der Pause fünfmal, damit alle Spaß haben

Von Florian Tuschner

Im Stadion Salinental kann der TuS Winzenheim am nächsten Sonntag die Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 eintüten. Ein Sieg fehlt dem Team von Trainer Ercan Ürün, das die Punkte vom Abbruchspiel in Ebernburg erhalten hat, noch zum Titelgewinn, nachdem Verfolger SG Gräfenbachtal im Derby in Spabrücken Federn ließ. Zu Gast sind die Winzenheimer am Sonntag beim Lokalrivalen, den Kreuznacher Kickers.