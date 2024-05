Plus Kreis Bad Kreuznach

SG Gräfenbachtal am Ziel: Platz zwei ist sicher, doch reicht der auch zum direkten Aufstieg?

Von Florian Tuschner

Nun ist es amtlich: Die SG Gräfenbachtal beendet die Saison in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 auf Rang zwei. Was diese Platzierung bedeutet, hängt kurioserweise von den Platzierungen in Staffel 1 ab. Landet dort der TSV Hargesheim II unter den ersten beiden Mannschaften, steigt die SG Gräfenbachtal direkt in die A-Klasse auf. Wird der TSV Dritter, müssen die Gräfenbachtaler Aufstiegsspiele gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim II oder die SG Hüffelsheim II bestreiten.