Plus Bad Kreuznach TuS Winzenheim ist Meister: Super-Kicker gehören nicht in die B-Klasse Von Olaf Paare i Auf den T-Shirts steht es: Der TuS Winzenheim ist im Jahr 2024 Meister der B-Klasse Bad Kreuznach 2. Am entscheidenden Erfolg bei den Bad Kreuznacher Kickers waren beteiligt: Ali Sir, Azad Demir, Aleksandre Kitia, Berat Sayim, Baran Ürün, Erhan Kurpejovic, Glody Kuba, Mansur Sarwari, Michael Yi, Merdan Köse, Ekrem Emirosmanoglu, Kamil Ibn Shaib, Mikdad Gökmen, Yasin Güler, Welat Demir, Ömer Demir, Manuel Schramm und Trainer Ercan Ürün. Foto: Klaus Castor Noch während die Partie bei den Kreuznacher Kickers lief, holten drei Spieler des TuS Winzenheim eine große Kiste aus der Kabine. Darin befanden sich die Meister-Shirts, die sich Spieler und Verantwortliche nach dem 4:2-Erfolg im Stadion Salinental flugs überstreiften. Die Winzenheimer Fußballer stehen drei Spieltage vor Schluss als Meister der B-Klasse Bad Kreuznach 2 fest. Lesezeit: 2 Minuten

„Wir haben in unserer Mannschaft einen sehr guten Zusammenhalt. Zudem gibt es in Winzenheim auch viele fähige Leute im Umfeld, die viel für uns tun“, zählte Ekrem Emirosmanoglu einige Gründe für den Gewinn der Meisterschaft auf. Er ergänzte: „Schon in der vergangenen Saison hatten wir nach dem Umbruch ein gutes ...